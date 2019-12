Veensche Boys laat Be Quick Zutphen naar lucht happen

Af en toe sprankelt er iets bij Be Quick, dan lijkt er weer wat te zien van het oude team dat keer op keer wist te winnen van hun tegenstanders. Maar dan maakt iemand weer een oerdomme fout en is het kleine beetje vertrouwen als sneeuw voor de zon verdwenen. De oude garde, die ooit nog voor het landskampioenschap streed en duizenden toeschouwers langs het veld kreeg, kijkt met veel ongenoegen toe hoe het nu keer op keer mis gaat.

Nu staan er nog geen 30 mensen te kijken langs het veld. Het vertrouwen lijkt op het laagste punt ooit te staan. Maar er zijn kleine lichtpuntjes. Want met behulp van laagvlieger FC Dinxperlo kan Be Quick niet direct degraderen, omdat Dinxperlo van de zaterdag naar de zondag vertrekt. Daarnaast laat opnieuw jongeling Ilias Yadir weer van zich zien bij Be Quick. De inmiddels voormalig A-speler laat met zijn kunsten in de kleine ruimtes Be Quick weer naar lucht happen. Alleen brengt het nog geen grote successen, afgezien van een doelpunt van Yadirs voet.