Veertien jaar eredivisie-ervaring op de bank bij AGOVV

vierde klasse Na nieuwe harde nederlaag ziet EZC'84 het degradatie­spook al opduiken

Voor EZC ’84 is het tot nu toe een teleurstellend seizoen. Voorafgaand aan de thuiswedstrijd in Epe tegen Prins Bernhard had de ploeg zes punten verzameld uit de eerste zeven wedstrijden in 4D. De thuisploeg kon een goed resultaat dus wel gebruiken, maar de bezoekers, eveneens verkerend in de onderste regionen, gaven EZC een koude douche. De wedstrijd eindigde in duidelijke cijfers: 1-4.

20:54