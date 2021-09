Veessen proost op seizoen boordevol gemeentelijke derby’s

Met vier gemeenteclubs in één competitie wrijft Heerde zich in de handen. Dat zijn heel wat derbypotjes, zoals zaterdag in Veessen, waar de plaatselijke trots en SEH het seizoen aftrappen. VEVO verliest (1-2), maar het dak gaat er na afloop van de wedstrijd evengoed af.

De eerste van vele dorpstwisten trekt veel volk. ,,Je ziet veel mensen van WZC Wapenveld en VV Heerde, die zijn vandaag vrij”, verklaart SEH-secretaris Henk van Gelder, herkenbaar aan zijn blauwe clubjack, de opkomst. Met een collega staat hij dicht bij de harde kern, opgeschoten jongeren die het vierletterwoord voor in de mond ligt. ,,Het kan bij derby’s uit de hand lopen, zoals we in het verleden hebben meegemaakt. Daarom hebben we als Heerdense clubs vooraf afgesproken op elkaars supporters toe te zien.”

In dat overleg zijn een aantal afspraken gemaakt over die onderlinge burenruzies, zoals het tijdstip van 17.00 uur, parkeergelegenheid en aanverwante zaken. Het tijdstip is nieuw in Heerde. Van Gelder: ,,Zodat iedereen is uitgevoetbald.”

Scheidsrechter

Voor de kantine staat een frietkraam, de wedstrijd is live op de lokale televisie, in het veld gaat het er bij tijd en wijle stevig aan toe. Binnen tien minuten verzoekt scheidsrechter Kwakkel de bank van VEVO het vuurwerk te stoppen. Dat de scheidsrechter uit Wapenveld komt, vindt niet iedereen logisch. De kat op het spek binden, klinkt het her en der. ,,Wij wilden dat liever niet, maar de KNVB maakt daarin eigen keuzes”, zegt Van Gelder. Wanneer Hein Dezijn van SEH rood ziet zijn de rapen gaar. ,,We weten waar je woont”, klinkt het opgewonden achter het doel.

Volledig scherm Jonas Faber van VEVO duelleert met Dennis Bijsterbosch van SEH. © Henri van der Beek

Spanje

Jonas Faber (24) had het allemaal niet willen missen. De speler van VEVO, opgegroeid bij WZC, keerde speciaal voor deze wedstrijd terug uit Spanje, waar hij sinds een aantal weken verblijft. ,,Ik ben klaar met mijn studie en wil nog even genieten voor ik aan mijn baan bij Abbott in Zwolle begin. Maar dit zijn de wedstrijden waarvoor je het doet”, zegt hij na afloop met een rood aangelopen hoofd. ,,Ik keer in november terug naar Nederland. Daarvoor is nog één derby, op 6 november tegen WZC, maar ik denk dat ik die laat schieten. Ik reis een week later alweer terug en het is afwachten hoeveel ik daar zal trainen.” Het is zijn eerste jaar bij VEVO, na studentenjaren in Groningen. ,,Ik heb bij deze club de nodige vrienden, de sfeer erom heen is me veel waard en dat hebben ze hier goed voor elkaar”, verklaart hij zijn keuze.

Hard botje

De dorpsclash wordt beslist door een vrije trap van Rowin Moerenhout die de keeper van VEVO nog lang zal heugen. Een granaat van grote afstand in de kruising, zo’n bal die er eigenlijk niet in kan, waarbij de bal vlak voor het doelt plotseling daalt. Doet Moerenhout niet voor het eerst, hij geldt als de specialist. ,,Ik trap ’m met het harde botje aan de binnenkant”, wijst de Heerdenaar aan.

De emoties leven vooral langs de lijn, zeggen beide spelers over het spelen van een derby. ,,De wedstrijdspanning is niet heel veel anders dan anders”, meent Moerenhout. Faber: ,,Door het geschreeuw langs de kant lijkt het harder dan het in werkelijkheid is.”

Chagrijn

In de bestuurskamer van VEVO overheerst na afloop het chagrijn. ,,We hebben zes jaar niet van SEH verloren. Dit moeten we het hele jaar horen.” Buiten is het groot feest, spelers en supporters laten zich meevoeren op bier en livemuziek.

De topfavoriet voor het kampioenschap komt ook uit Heerde: de plaatselijke vv stapte over van zondag tweede klasse op zaterdag vierde klasse. Dat schept verwachtingen, zijn Veluwse voetbalvrienden en vijanden langs de kant het eens.