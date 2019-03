VENO doet wat het moet doen

Groen Wit’62 sluit aan na duel der achtervol­gers

17:55 Het was erop of eronder zondagmiddag voor Groen Wit’62 en WWNA. De winnaar van het onderlinge duel mag nog een sprankje hoop koesteren op de titel en doet sowieso goede zaken voor een plek in de nacompetitie. Groen Wit won met 2-0 en haakte dus aan.