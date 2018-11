VENO en Ton Ernst in de zomer uit elkaar

De clubleiding van VENO is zeer tevreden over Ernst, die in de zomer van 2016 instapte bij een modale vierdeklasser. Maar voor de derde klasse heeft de trainer het TC2-diploma nodig en dat papiertje ontbreekt bij Ernst. Beide partijen denken ook dat het goed is om te veranderen.

Ernst rept over fantastische seizoenen in Vollenhove. ,,We hebben een geweldige ontwikkeling doorgemaakt. De spelersgroep die er nu staat is kwalitatief goed en zeer hecht, VENO kan veel vertrouwen hebben in de toekomst.’’