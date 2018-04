VENO grijpt tegen Creil laatste strohalm

FC Zutphen geeft de goals ook tegen WHC veel te makkelijk weg

18:19 In de strijd tegen degradatie is FC Zutphen er niet in geslaagd drie punten over te houden aan het treffen met WHC. De ploeg van Taco Lourens wist in eigen huis lang in de wedstrijd te blijven maar moest uiteindelijk toch toe zien hoe de bezoekers in de slotfase wegliepen naar een ruime 0-4 overwinning.