VENO maakt hardhandig kennis met klasse hoger

Toch kreeg het team van trainer Dennis van den Driessche behoorlijk wat kansen. Vooral voor rust waren Jod Zomerman en Selvin de Boer kansrijk, maar niet doeltreffend. Ook tegenstander LAC Frisia was bepaald niet scherp voor de goal van Peter de Boer, dus de 0-0 ruststand was niet meer dan logisch.

Wind zagen we als speler in de tweede helft niet meer terug, wel zagen de toeschouwers uiteindelijk twee doelpunten. Eerst was het Tarik Bourakba, die met veel fortuin met een afgeketste bal de openingstreffer produceerde. VENO restte toen niet veel tijd meer en kreeg via dezelfde Zomerman en De Boer goede kansen op de 1-1, maar de tweede treffer viel uiteindelijk aan de andere kant door Abubakhar Suma, die ook al met wat geluk doel trof: 0-2.