VENO viert historisch kampioenschap

Zoals zo vaak, was het spelniveau van een kampioenswedstrijd niet best. VENO leek gebukt te gaan onder het juk van het moeten winnen en de beste kansen waren voor rust dan ook voor Mildam. In de tweede helft brak de goal van Visscher de ban. Zijn inzet over keeper Peter Hoekstra was niet hard, maar net voldoende voor de 1-0. Amper vijf minuten later, gaf Visscher de bal vanaf rechts voor, maar zeilde zijn inzet uiterst fraai achter diezelfde doelman.