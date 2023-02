VENO zit in de hoek waar de klappen vallen, Pijnlijke middag voor Havelte en Scheerwolde wint in extremis

programma Zwolle Berkum en Olde Veste moeten bekeren, Reflex heeft wat recht te zetten en mooie test voor Landstede Hammers

Na een hectische competitiehervatting kunnen de meeste clubs komend weekeinde even op adem komen. Voor een aantal staat er beker- of inhaalvoetbal op het programma. Zo hopen Berkum en d’Olde Veste’54 zich te verzekeren van een plekje in de achtste finales van de districtsbeker. In het volleybal moeten de heren van Reflex van betere huize komen dan vorig weekend.