Verdachte ‘corona-gevallen bij EZC'84, eerste elftal speelt niet

Liveblog teruglezen De Gazelle boekt overtuigen­de overwin­ning en plaatst zich net als Voorwaarts voor volgende ronde, Alcides heeft eerste zege te pakken

13 september De spanning was om te snijden in de groep van DAVO en De Gazelle, maar de bezoekers hebben zich weten te plaatsen voor de volgende ronde van de districtsbeker. Alcides ging, na de nederlaag in het openingsweekend van de Hoofdklasse, in Den Haag op zoek naar de overwinning tegen HBS. Makkelijk had de ploeg uit Meppel het zeker niet. Lees en bekijk alles rustig terug in het liveblog.