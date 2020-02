Verdediger Hogentoorn komt terug in Lelystad, nu bij Unicum

SPELERSCARROUSEL Rémon Kroes maakt de keuze voor asv Dronten

22:18 Rémon Kroes stapt in de zomer over van hoofdklasser Staphorst naar asv Dronten, de nummer drie in de tweede klasse G. De middenvelder uit 't Harde (25) treft in de polder met Jeroen van der Meer een oude bekende.