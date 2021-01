Verdediger Siemelink gaat drie klassen terug, van WHC naar IJsselstreek

Siemelink (34) keert in de zomer terug op de basis, in Deventer. De oud-speler van Go Ahead Eagles - vier duels in de eerste divisie - en Excelsior'31 neemt na zes jaar afscheid van WHC, waarmee hij naar de hoofdklasse promoveerde (2018). Het is een keuze voor het gezin en de maatschappelijke loopbaan.