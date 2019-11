Verdediger Streutker speelt voor spits en bezorgt Genemuiden de winst

Langs de lijn slaakt Omar Kavak een zucht van verlichting. De zwaarbevochten overwinning tegen laagvlieger De Dijk wordt over de streep getrokken door een late bevlieging van Jens-Jurn Streutker. De lange centrale verdediger is in de laatste minuten, met de gedachte ‘alles of niets’, als spits mee naar voren gestuurd. En het levert SC Genemuiden nog een driepunter op ook.

Weer zonder Kavak dus, die de wedstrijd volgt achter het hekje. Hamstringklachten. Niet heel ernstig, zegt de geblesseerde spits. Maar fit genoeg om tegen De Dijk in actie komen is hij niet. Zonder de topschutter heeft Genemuiden het duidelijk lastig. Net als een week eerder in Staphorst, toen Kavak wegviel in de warming-up, komt de hoofdklasser amper tot uitgespeelde kansen.

Niet over zeuren

Bij Staphorst kan dat nog een keer gebeuren, maar thuis tegen een laagvlieger als ASV De Dijk is anderhalve kans natuurlijk veel te karig. ,,De vorm is er gewoon niet”, zegt René van der Weij. ,,Althans, niet zo optimaal als die begin dit seizoen was.” De trainer verschuilt zich niet achter de absentie van zijn topscorer. ,,Omar is een bepalende speler, maar daar wil ik niet over zeuren. Het zou niet best zijn als we volledig afhankelijk zijn van hem.”