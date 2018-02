Verdediging Blauw Wit na 40 minuten gesloopt door Be Quick'28

Wat van tevoren nog een spannende wedstrijd leek te worden, bleek uiteindelijk een makkelijke middag voor Be Quick’28. Tegen het defensieve Blauw Wit’66 duurde het 40 minuten voor de ban gebroken werd, maar daarna was het prijsschieten.

Be Quick was vanaf het begin van de wedstrijd duidelijk sterker dan de hekkensluiter in de tweede klasse. Hoewel Blauw Wit met man en macht verdedigde, kwamen de Zwollenaren regelmatig gevaarlijk voor de goal. Pas in de 39e minuut leidde dat ook tot een goal, toen Sander Aarten van dichtbij de bal achter keeper Maurits Beldman werkte.

,,In de eerste helft speelden we teveel door het midden”, vond trainer Edwin van Nijen. ,,In de tweede helft wilde ik meer vanaf de zijkant komen.” En dat werkte; binnen tien minuten in de tweede helft stond het 3-0. Vanaf dat moment was het geloof bij Blauw Wit verdwenen en kon Be Quick ongeremd aanvallen. Uiteindelijk werd het ‘slechts’ 6-0.

Dankzij de overwinning blijft Be Quick in het linker rijtje van de Tweede Klasse staan. De komende weken wachten Be Quick drie uitwedstrijden, waarvan de eerste tegen DZSV, dat een plaatsje hoger op de ranglijst staat. ,,Deze wedstrijd geeft vertrouwen", sprak Van Nijen. ,,We werkten hard en voerden ons plan uit.”