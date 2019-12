Verhaal wordt eentonig voor opnieuw verliezend Albatross

Onder de lat is het al even onrustig als bij de afronding van de vele mogelijkheden. In een half jaar tijd zijn er al vijf keepers geweest. Ditmaal was het JO19-doelman Kevin Clifford de man onder de lat. ,,Ik ben nu de derde keeper in drie weken na Kevin Holman en Jeffrey Wools. Ik hield er enigszins rekening mee te spelen, maar twijfelde nog wel een beetje. Donderdag na de training kreeg ik het te horen. Lekker dat ik bij het eerste mag keepen nu. Ik hoop dat zo lang mogelijk vol te houden.” Albatross speelt volgende week uit bij Turkse Kracht.