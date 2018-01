Verheijen ook volgend seizoen bij Zwolsche Boys

Schalkhaar stuurt trainer Marc Lobbert weg

Zondageersteklasser Schalkhaar heeft per direct afscheid genomen van hoofdtrainer Marc Lobbert. De reden van de plotselinge breuk is volgens de voetbalclub de weigering van Lobbert om dit weekend mee te gaan op een op zijn eigen verzoek gepland trainingskamp in de buurt van Rotterdam.