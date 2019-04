Verjongingskuur aanstaande voor selectie Hattem

SpelerscarrouselEen flinke opfrisbeurt is aanstaande voor de selectie van Hattem. Vier spelers uit JO19-teams uit de regio en de 23-jarige Wesley van Winsum (Go Ahead Kampen 2) dragen vanaf komende zomer het geel-blauwe tenue. Daar tegenover staat het stoppen/vertrek van enkele spelers uit het huidige team.

Van Winsum speelde vier seizoenen bij VV Kampen (40 treffers) voordat hij afgelopen zomer de overstap maakte naar stadgenoot Go Ahead, waar hij in de jeugd ook al voetbalde. Daar kwam hij in het tweede elftal terecht. De fysiek sterke aanvaller woont in Zwolle, en zou komend seizoen samen kunnen reizen met andere nieuwelingen bij Hattem.

Vanaf het Zwolse Be Quick’28 JO19-1 komen namelijk verdediger Koen van de Waeter en middenvelder Uzair Goelab (broertje van Uwais, speler van Hattem) over. Ook uit Zwolle komt Joël Carrot, rechterflankspeler van WVF JO19-1. Vanuit de eigen jeugdafdeling maakt Bram de Boer, die dit seizoen al meerdere keren met het eerste meespeelde, de overstap vanuit JO19-1 naar Hattem 1.

Daarmee is Hattem nog niet klaar. Trainer Hans Roeland vertelt dat de club nog in gesprek is met vijf andere spelers. Niet helemaal verwonderlijk; dit seizoen doet de coach het (mede door blessures) met een selectie van twaalf man.

Aderlating

Naast de beperkte omvang van de selectie, is het vertrek van meerdere selectiespelers ook de reden achter de aanstaande metamorfose. Centrale verdedigers Mark de Haan (32) en Jeroen van Maanen (31) stoppen aan het eind van dit seizoen en topscorer Hajk Talaljan (26 jaar, 7 treffers) keert na vier jaar Hattem terug naar WZC Wapenveld.