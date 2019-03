Verlies Alcides en MSC in aanloop naar derby

En dat terwijl er in de eerste helft geen vuiltje aan de lucht is. Alcides is wat dreigender, terwijl DEM makkelijker voetbalt. De bezoekers uit Beverwijk ontbeert het in die fase echter aan scorend vermogen. Maar na rust is het een compleet ander verhaal. Vrijwel iedere Beverwijkse bal vliegt erin. Zeker twee persoonlijke fouten in de defensie van Alcides luiden de nederlaag in. Frank Fokke, geposteerd als linksback, verkijkt zich volledig op een splijtende steekbal. Aanvaller Cerilio Cijntje kan door op Pieter IJzerman, omspeelt de goalie en scoort eenvoudig, 0-1. Daarna gaat het hard en is een 0-5 eigenlijk een wat te dikke uitslag. Wel beleeft Alcides hierdoor een waardeloze generale richting het duel met MSC.