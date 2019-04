Verlies Flevo Boys doet positie wankelen

Meteen al in de eerste helft liet Buitenpost het initiatief aan thuisclub Flevo Boys. De polderploeg was gevaarlijk via Timon Rorije die een goal afgekeurd zag en een kans miste. Buitenpost was pas vlak voor rust dreigend, maar toen was het wel meteen raak. Rudmer Loonstra zette vanuit een corner de 0-1 ruststand op het scorebord. Na rust hetzelfde spelbeeld met een dominant Flevo Boys dat niet meer creëerde dan een penaltyclaim (Johan Tiems) en een kopbal van Bjorn Adams die net naast ging. Flevo Boys moet in het restant van de competitie ploegen als Buitenpost, Genemuiden en CSV Apeldoorn achter zich houden om niet in de problemen te komen.