Verlies Genemuiden in Barneveld, focus kan op beker en nacompetitie

vierde divisieIn de wetenschap dat alleen de titel ‘best of the rest’ nog haalbaar is, komt de 1-0 nederlaag bij laagvlieger SDV Barneveld minder hard aan in Genemuiden. Koploper Eemdijk is inmiddels ver uit zicht en Sportclub heeft andere belangen, de beker en promotie via de nacompetitie.