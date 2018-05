Verlies tegen TEC doet nummer drie HHC geen pijn

HHC Hardenberg is als nummer drie van de Tweede Divisie geëindigd. De ploeg van trainer Gert Jan Karsten sloot het seizoen af met een 2-1 nederlaag bij TEC en zakte virtueel even naar de vierde plek, maar door een late tegentreffer bij concurrent Barendrecht werd de bronzen medaille alsnog veroverd.

In de elfde minuut zette Nicky Kuiper TEC op 1-0 voorsprong. Hij strafte een slordigheid achterin bij HHC af. Een kleine twintig minuten later maakte Koos Werkman de gelijkmaker uit een rebound, nadat de keeper van TEC redde op een vrije trap van Rick Hemmink. Nog voor de rust pakte TEC opnieuw de leiding, dit keer door een treffer op naam van Bart van Westerlaken.

In de tweede helft kon HHC de wedstrijd niet meer naar zich toe trekken. De achterstand werd niet weggewerkt en de ploeg ging met 2-1 onderuit. Barendrecht leek met 2-1 te gaan winnen van IJsselmeervogels en de derde plek van HHC over te nemen, maar Berry Powel bewees HHC een goede dienst door in de slotminuten de gelijkmaker te scoren. Daardoor veroverde HHC dankzij een beter doelsaldo definitief de derde plek.

De doelstelling die voorafgaand aan het seizoen gesteld was - eindigen tussen plek zes en negen - is daarmee ruimschoots overtroffen. De Hardenbergse ploeg mag zich ‘best of the rest’ van de Tweede Divisie noemen, achter de uitschieters Katwijk (kampioen) en Kozakken Boys (nummer twee). In de vorm van een latere instroom in het KNVB Bekertoernooi heeft HHC zelfs een prijs veroverd.

Voelt als kampioenschap

HHC-trainer Gert Jan Karsten: ,,De derde plek is een bekroning op een topseizoen. Het voelt als een kampioenschap. In de zwaarste amateurcompetitie die Nederland ooit gehad heeft, horen we bij de bovenste ploegen. Per saldo hebben we aanvallend voetbal gespeeld, de meeste goals van iedereen gescoord, een clubrecord aantal punten behaald en het publiek vermaakt. Vergeleken met het bijna degraderen van vorig jaar mogen we trots zijn op de ontwikkeling die we hebben doorgemaakt. Dit een van de beste prestaties van HHC in de historie."