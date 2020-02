Verloren middag voor SC Genemuiden en Eemdijk

De wind raast dwars over het veld van Eemdijk, en in de eerste helft houdt het maar niet op met regenen. Geen omstandigheden voor een topwedstrijd. Een duel dat door Genemuiden gezien het aantal groen-witte supporters langs de kant wel als thuiswedstrijd gezien mag worden. Veel mensen staan onder het afdak op het terras, met een biertje.

Voetballend gezien mag de hele eerste helft worden vergeten, beide teams krijgen een halve kans. Genemuiden doet er na rust het meeste aan om de winst naar zich toe te trekken. Dat is gezien de stand ook nodig. Maar verdediger Freek van Belzen haalt de bal bij de tweede grootste kansen voor Sportclub - binnen één minuut - van de doellijn. In blessuretijd heeft Genemuiden de pech dat niemand oplet als doelman Wouter Beukers in de drukte een bal uit zijn handen laat vallen. Zo'n middag is het, niemand verdient meer. En de achterstand op Staphorst - dat verliest - blijft aanzienlijk.