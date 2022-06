Verrassend extraatje levert Oldemarkt niets op, HOC gaat verder

Het was een week eerder best verrassend dat FC Oldemarkt nog op mocht draven voor de nacompetitie en daardoor kwam de uitschakeling ook niet heel hard aan. ,,We kunnen onszelf niks verwijten”, zei Los. ,,Maar het seizoen is ten einde. Vorige week hadden we niet gedacht dat we nog een toetje zouden krijgen en dan is de teleurstelling ook niet zo groot.”