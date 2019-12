Verrassend sterk Flevo Boys troeft SC Genemuiden af

In een knotsgekke openingsfase vielen alle goals, met Flevo Boys aan de goede kant van de score. Arnoud Post scoorde met een van richting veranderd schot al binnen enkele minuten de 1-0. Even later knalde Kay Velda met een streep de 1-1 binnen.

Vijf minuten later viel alweer de 2-1 van Timon Rorije, die op magnifieke manier een verre bal in één keer op de pantoffel nam. Na twintig minuten maakte Martijn van der Laan hands, waarna Aron Strengholt de penalty benutte.

In het restant van de wedstrijd viel Genemuiden met steeds meer wanhoop aan, maar het was Flevo Boys dat zeker zo gevaarlijk was in de omschakeling. Genemuiden-keeper Patrick Jansen hield Madih Doufikar en Rorije van scoren af. Invaller Sijmon Eenkhoorn kreeg nog direct rood vanwege natrappen.