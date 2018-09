Verrassende bekerzege van Blauw Wit'66 tegen Be Quick Zutphen

Blauw Wit'66 had aan een handjevol mogelijkheden genoeg om dankzij verdediger Justin Verhoeven (ingekopte corner) en de ingevallen spits Edwin Bolink (intikker) tweemaal kort na de aftrap te scoren. Terwijl Be Quick met name in het laatste kwartier kans op kans kreeg om de score alsnog om te draaien.

Blauw Wit-trainer Helwich Machielsen was dus de meest fortuinlijke coach, al creëerde Be Quick in de eerste vijf kwartier niet bijster veel, behalve een inzet op de lat. Machielsen was echter duidelijk over het laatste kwartier. ,,Dat je zoveel weggeeft mag echt niet.” Verder was de nieuwe trainer tevreden zijn ploeg, die vorig seizoen degradeerde uit de tweede klasse. “Hier kunnen we verder mee. Het hoeft niet mooi, we moeten realistisch spelen.”