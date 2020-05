Vers bloed voor EFC'58 komt van Unicum uit Lelystad

Leeuwendal (23) is een centrale verdediger uit Lelystad. ,,Hij stond in het seizoen 2018/2019 nog als aanvoerder van Lelystad’67 in de nacompetitie-finale voor promotie naar de eerste klasse. Toen iedereen vertrok koos hij voor Unicum, maar had daar minder plezier. Voor ons is hij een stabiele, zeer goede versterking’’, stelt EFC-trainer Carl Aventurin.