Verscherpte coronamaatregelen: voetbalseizoen voor amateurs voorbij

Voor de eerste keer sinds het seizoen 1944/1945 wordt het seizoen niet afgemaakt in het amateurvoetbal, dus het betreft een historische maatregel.

Op donderdag 12 maart kondigde de regering aan dat alle sportactiviteiten in Nederland tot en met 6 april werden opgeschort. Die maatregel is nu verlengd tot 1 juni. Dit betekent dat het onmogelijk is om het voetbalseizoen alsnog uit te spelen. De KNVB moet nu beslissen wat er gebeurt met de promotie- en degradatieregelingen.