Verschillende belangen bij duel tussen Witkampers en Ruurlo, streekderby in Twello en hockeyers hervatten competitie

vierde klasse ‘Geen wedstrijd verliezen’, dat is volgens trainer Hoekstra de nieuwe uitdaging voor Wacker

De nummer één tegen de nummer twee in de vierde klasse A: Wacker versus Steenwijker Boys eindigt in 6-0. Of 0-6. Ligt er aan wie thuis speelt. Op papier is dat Wacker, al gebeurt het allemaal bij Steenwijker Boys.

6 maart