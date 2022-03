Vertrekkende Miedema lost de sudoku op voor Genemuiden

Bestuurslid Albert Flier, technische man in het bestuur van Sportclub’ heeft voor het komend seizoen niet al te veel werk meer aan de winkel want van de selectie van 24 spelers zijn al twintig namen ingevuld. ,,Een goede groep met ook een mooie lichting eigen talent’’, stelt de oud-doelman. ,,We houden nog steeds vast aan de vaste formule van een basis van eigen spelers en een derde deel ‘buitenlanders’. Dat zal ook in de toekomst zo zijn. Mochten we eventueel voorzichtig kunnen denken aan de derde divisie komt daar geen verandering in. De club is daar heel duidelijk in”, benadrukt Flier.

Geen kwaad woord

De meest opvallende mutatie is de komst van centrumspits Yoran Popovic (23) die onder meer bij ACV en HZVV speelde. Hij vult de plaats in van de naar de uitgang verwezen Miedema. Flier: ,,Geen kwaad woord over Lars, een prima voetballer met een goede kop erop. Het zijn simpelweg de keuzes die je maakt. Met Popovic erbij hopen we wat dichter bij het type spel te komen wat wij voor ogen hebben. We hebben dat ook duidelijk met hem besproken.”

Waar de groenwitten in de ‘grote’ wedstrijden nog wel eens niet thuis geven lijken ‘de Schutters’ een gemakkelijke prooi op De Wetering. Maar dat pakt anders uit. De Drenten komen, met de 0-7 nederlaag in eigen huis nog in het achterhoofd, uiteraard niet voor de stijlprijs naar de tapijtstad. De thuisclub is veel beter maar weet zich geen raad met de opponent. Sijmon Eenkhoorn helpt een kans om zeep, maar de grootste mogelijkheid is een totaal verkeerd geraakte kopbal voor een leeg doel van Miedema die naast dwarrelt.

Het is voor een fanatieke ’Gaellemuniger’ aanleiding voor de vraag ‘Hadden ze niet beter zijn zus (Vivianne, HB.) in de spits kunnen opstellen?’ Voetbalhumor is van alle tijden. Verder zijn voor de thee alleen de verbale botsingen tussen de Noordscheschut-captain Dennis Hooyer en assistent-scheidsrechter Van der Eijden nog vermeldenswaardig.

Vreugde groot

Na rust volharden de bezoekers uiteraard in hetzelfde spelletje in het kwaliteitsarme duel. Genemuiden wisselt, maar dreigt tegen de rodelantaarndrager onverwacht puntverlies op te lopen. Totdat Arend van de Wetering in de slotfase Miedema vindt die in de zestien eindelijk het broodnodige gaatje ontdekt. De vreugde is groot. Een slotoffensiefje van de gasten levert niets op. Hoe een bijkans verloren middag toch mooi kan aflopen, zeker gezien de resultaten van de concurrentie.

Miedema is natuurlijk blij met de winnende. ,,Ik kon nog net de schoen achter de bal krijgen en binnen leggen. Dik verdiend. Je kunt wel zeggen dat zij negatief speelden, maar als je onderaan kun je toch niet anders? Tja, die knullige kopbal. Ik keek wat tegen de zon in en was de bal even kwijt. Ik ga hier na dit seizoen weg, maar het is goed gecommuniceerd. Dé uitdaging voor mij is nu op een fijne manier afscheid nemen van een mooie club.”

Trainer René van der Weij is blij en vooral opgelucht dat de goal toch kwam. ,,Ik wist zeker dat ie een keer zou vallen. Dat uitgerekend Lars hem maakte is heel mooi voor hem en zeker voor ons.”