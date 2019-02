Veteraan Golstein zet bij Lochem in op de jonkies

,,Ik begon als hoofdtrainer bij Zelos in Zelhem, waar ik op mijn 42e stopte als laatste man bij het eerste. Nu voetbal ik daar nog op zaterdag, in het vijfde. Haha, soms spelen we tegen jongens die net uit de A1 komen. Wij zijn gemiddeld 50 jaar oud. Alles verliezen? Nee hoor, we zijn middenmoter."

Voetbal voorop

De in Laren geboren Lochemer trainde voetbalclubs uit de hoofdklasse tot en met de vierde klasse. ,,Ik heb altijd gekozen voor verenigingen waar voetbal voorop staat. Liefst op niveau, bij een vierde- of vijfdeklasser zijn er doorgaans weinig mogelijkheden. Wat er in al die jaren veranderd is bij selectieteams? Ik heb het idee dat spelers eerder stoppen met spelen op niveau, vaak al op hun 30e of 31e. Ik was 39 toen ik dat bij Pax deed."

A-junioren

Ook zijn eigen team moet het doen zonder veteranen. De jeugd heeft de toekomst, ook in de Achterhoek. ,,We spelen dit seizoen met vier jongens die vorig jaar nog bij de A-junioren voetbalden. Twee van hen zouden daar zelfs nog steeds in mogen spelen. In onze oefenwedstrijd tegen AZC uit Zutphen van twee weken geleden heb ik zelfs twee jongens uit de B1 mee laten doen. We bouwen verder aan een jong team, waarvoor mijn voorganger William Krabbenborg de afgelopen seizoenen de basis heeft gelegd."

,,Ik ga regelmatig bij die jeugdteams kijken, soms moet je jonge spelers al vroeg de kans geven bij het eerste mee. Zo traint sinds kort de 18-jarige Stijn Siebelink met de selectie mee, dat is beter voor zijn ontwikkeling."

Tevreden man