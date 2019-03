VEVO verliest periodetitel na uitglijder tegen Noord Veluwe Boys

Op de overwinning van Noord Veluwe Boys was niets aan te merken. De thuisploeg had het betere van het spel en VEVO mocht van geluk spreken dat de score niet hoger uitviel. Na een kwartier liet Noord Veluwe Boys voor het eerst zien waar het toe in staat is. Een geweldige aanval over meerdere schijven belandde bij Joël Veldman, die de bal met de borst controleerde en vervolgens op de volley nam: 1-0. Niet veel later kwam een soortgelijke aanval bij Yordi Veldman terecht, maar hij schoof de bal voorlangs.