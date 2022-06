VHK krijgt met plaats in de nacompetitie wat het wil, ondanks zuur moment in blessuretijd: ‘Hier hadden we vooraf voor getekend’

,,Ik weet even niet hoe ik mij moet voelen”, zegt spits Edward Rook als hij na de late dreun van ’s-Heerenbroek over het veld slentert. Even later kan hij het gelijkspel toch op waarde schatten. ,,We hebben ons geplaatst voor de nacompetitie en daar hadden we vooraf natuurlijk voor getekend. Het is zuur dat je een rondje extra moet spelen door zo’n moment van onachtzaamheid in blessuretijd, maar ik denk dat die teleurstelling snel zal wegebben.”