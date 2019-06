VHK legt drie nieuwelingen vast voor komend seizoen

Justin Vis (18) keert terug op Monnikenmolen na zes seizoenen in de jeugd bij SC Genemuiden. Edward Rook (20) ruilt asv Dronten in voor VHK, de aanvaller heeft familiebanden met Sint Jansklooster. Ruben Schuurman (22) speelde de laatste twee seizoenen voor Blokzijl, maar komt terug naar zijn oude club.

Het betekent dat Edwin Duim, de nieuwe trainer, te maken krijgt met een verjongde selectie, ook omdat de jeugdspelers Rick van Benthem en Christof Knobbe aansluiten bij het eerste team. Bij VHK is Henri Boxum gestopt en gaan Peter van Eerde en Gert Wind in een lager elftal spelen. Jan van Benthem stapt over naar VENO.