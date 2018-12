VHK verrast met zege op koploper Waterpoort Boys

De ploeg van trainer Johan Knoll had een succesje ook wel nodig, want in de maand november werd in vier wedstrijden slechts één punt gepakt.

In de tweede helft groef VHK zich na de snelle 2-1 van Ron Huitema met een man meer massaal in op eigen helft. Het hield stand, al was het voetbal nauwelijks het aanzien waard. Boland deelde in de slotfase nog een rode kaart uit. Ditmaal was Stefan Kroon het slachtoffer, na een charge op Christof Knobbe.