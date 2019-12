Via BAS en Colmschate naar Curaçao-international: Bodak gaat dansend door keepersleven

Het was op het tropische eiland Costa Rica waar de gedachten van Tyrick Bodak, als debutant dansend in de spelersbus van Curaçao, even teruggingen naar Biddinghuizen. Naar Coen, zijn maatje, die hem ruim zeven jaar geleden een paar keepershandschoenen cadeau gaf op zijn verjaardag. Zelden zal een stille hint een grotere impact hebben gehad op het leven van een jonge voetballer. In een even moordend als krankzinnig tempo keepte Bodak zich sindsdien via Colmschate en De Graafschap een weg omhoog naar een plek onder de lat bij PSV en de nationale ploeg van Curaçao. ,,Ja, soms bevat ik zelf ook niet wat er allemaal gebeurt.''