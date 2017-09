Videoarbitrage bij SDC Putten-PSV

Saedt en Floors zetten op WK stap richting kwartfinale

11 september Jeroen Saedt en Guido Floors hebben met Nederland op het WK voor CP-voetballers in Argentinië de eerste poulewedstrijd gewonnen. In San Luis versloeg Nederland, met beide Zutphenaren in de basis, Venezuela met 2-0. Dat betekent voor Oranje een flinke stap naar de kwartfinale.