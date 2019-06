Vieleri Justiana (43) vindt het genoeg na ruim twintig jaar

,,Ik heb er lang over nagedacht, maar het is goed zo. Ik heb mooie jaren gehad en ben dankbaar om met een kampioenschap bij HTC afscheid te kunnen nemen. De titel pakken met dit team, met slechts twee nederlagen en zeven doelpunten van mijzelf, dat is in één woord geweldig.’’

Ruim twintig jaar geleden maakte het voetbalpubliek voor het eerste kennis met de man die opgeleid werd bij SVI in Zwolle-Zuid. Op 18 april 1998 doet hij voor die club mee in de wedstrijd tegen EDON. Justiana maakt de enige treffer en schiet daarmee heel Ittersum in extase én naar de derde klasse. Uitgewaaid over met name de Zwolse amateurvoetbalvelden, wordt Justiana gedurende zijn carrière zes keer tot topscorer gekroond. Doelpunten maken doet hij overal, voor SVI (7), VSW (73) en HTC (46). In de reguliere competitie blijft de teller steken op 126 treffers: een getal dat flirt met het voorstellingsvermogen.