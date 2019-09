Vier goals HHC Hardenberg verpesten basisdebuut Royston Drenthe

Gorssel laat bij rentree over zich heen lopen door Harfsen

18:29 “Dit is absoluut niet wat je je voorstelt na vier jaar zonder Gorssels voetbal”, is het eerste wat trainer Donovan Tegelaar zegt als zijn team met een 5-2 nederlaag van het veld gaat tegen Harfsen. Het jeugdige Gorssel moest flink afzien in de derby tegen Harfsen, in hun eerste wedstrijd na vier jaar zonder eigen prestatieteam.