Vierde klasse A raakt twee teams kwijt

In eerste instantie had de KNVB veertien ploegen ingedeeld in 4A en twaalf in 4B. Maar nadat St. Jacob (geen eerste team meer) en Zwaagwesteinde (naar het zaterdagvoetbal) uit 4B verdwenen, bleek de voetbalbond genoodzaakt om twee ploegen over te hevelen. VV Lemmer en Nieuweschoot gaan nu in het nieuwe seizoen onder meer met de boot naar Terschelling, in plaats van een veel kortere autoritten naar Steenwijk en omgeving.