Vierdeklasser EZC’84 gaat langer door met Piksen

Piksen is bij EZC’84 bezig aan zijn eerste klus als hoofdtrainer. De voormalig speler van ’t Harde was hiervoor trainer van het tweede elftal van WHC. Hij volgde in Epe afgelopen zomer Frank Spijker op. Piksen en EZC’84 speelden dit seizoen nog maar twee wedstrijden. Tegen ’t Harde werd een punt gepakt.