Vierdeklasser Ruinerwold geeft technische staf langer het vertrouwen

Hoewel er dit seizoen nog maar 4 competitiewedstrijden zijn afgewerkt, hebben club en staf veel vertrouwen in de toekomst. Wassenaar: ,,Als alle randzaken kloppen, kunnen we ons richten op de sportieve prestaties. De club is aan alle kanten in beweging gekomen, van een nieuwe voorzitter tot mensen achter de bar. We zijn dus op de goede weg, maar zijn er nog niet.’’