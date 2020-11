Vierdeklasser ’t Harde en Egbert Kragt na vier seizoenen uit elkaar

Kragt nam in de zomer van 2017 het roer over van Jan Jaap Kooistra. Met ’t Harde was Kragt in het seizoen 2018-2019 dicht bij een terugkeer in de derde klasse, maar in de nacompetitie werd verloren van DVOV uit Velp. In het huidige voetbalseizoen staat ’t Harde op een achtste plaats in de vierde klasse D met zes punten uit vier wedstrijden.