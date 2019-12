Vierhouten’82 komt in opstand tegen boete van KNVB

SPELERSCARROUSEL VVOG haalt met Yannick Bouw goalgetter in huis

13:49 Yannick Bouw speelt in de tweede seizoenshelft voor VVOG. De 23-jarige aanvaller uit Nijkerkerveen liet afgelopen week zijn contract bij VVSB ontbinden en was dus clubloos. In het verleden speelde hij ook voor Veensche Boys en Eemdijk.