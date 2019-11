Vierhouten - Veluwse Boys in blessuretijd gestaakt vanwege discutabele strafschop

VIERDE KLASSEDe wedstrijd tussen Vierhouten’82 en Veluwse Boys is in de vijfde minuut van de blessuretijd gestaakt bij een 1-1 stand. Bij de thuisclub liep de spanning hoog op nadat scheidsrechter Wim Weuring een strafschop gaf aan Veluwse Boys. Een penalty die niet werd genomen. ,,Ik ben geen zak aardappelen”, zei Weuring.

Arbiter Weuring trok acht minuten speeltijd bij vanwege de vele blessurebehandelingen en overtredingen. Tot de 95ste minuut was er weinig aan de hand. Bij Vierhouten sloeg de sfeer in één klap om door een beslissing van de arbiter. Weuring zag dat een Vierhouten-speler de bal speelde, maar daarbij de man meenam: strafschop. ,,Op dat moment komen er begeleiders en publiek van Vierhouten het veld in. Ik heb één begeleider rood gegeven en hun grensrechter weggestuurd. De trainer kwam erbij en er liep een vrouw het veld in.”

De mensen wilden volgens de Zwolse arbiter het veld niet verlaten. Hij koos voor staken. ,,Ik ben geen zak aardappelen. Daar kun je alles mee doen, maar met mij niet. Ik was er klaar mee.” Weuring was na de wedstrijd in de bestuurskamer. ,,Nou, daar lusten de honden geen brood van wat daar allemaal werd gezegd. De vereniging moet maar eens met elkaar om de tafel en in de spiegel kijken.”

De scheidsrechter vond dat hij ‘naar eer en geweten’ had gehandeld. ,,Ik maak rapport op en verder is het aan de KNVB. Zelf denk ik dat de strafschop nog genomen gaat worden en er drie minuten blessuretijd worden gespeeld.”

Apart

Vierhouten-trainer Jan den Herder had een andere kijk op de gebeurtenissen. ,,Een aparte scheidsrechter. Hij trok ongeveer tien minuten blessuretijd bij. Hij gaf een penalty, maar dat was gewoon geen penalty. Daarna was er geen heftige ruzie, maar er liepen mensen het veld op om de boel te sussen. Drie spelers van mij hebben zelfs gehoord dat hij zei dat hij net zo lang liet doorspelen totdat wij zouden verliezen. Wij gaan een rapport aanmaken voor de KNVB. Als Vierhouten zijnde verliezen wij meer dan we winnen. Daar maken we ons niet druk om. Alleen word je nu gewoon genaaid.”

De trainer van Veluwse Boys, Sander Goosensen, zag dat een aantal Vierhouten-mensen het niet eens was met de penalty. Daarna liepen er volgens Goosensen een aantal jongens het veld af. ,,Aan de kant van Vierhouten gingen ze hevig tekeer. Er was frustratie, er werden wat dingen geroepen. De trainer van Vierhouten zei dat hij die penalty schandalig vond.” Goosensen zat ook in de bestuurskamer na afloop. ,,De scheidsrechter kwam binnen en hij was niet gediend van wat er werd gezegd. Hij ging gelijk weg.”