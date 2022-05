Vierhuizen heeft zijn draai bij WHC gevonden: ‘Hij maakt voetbal simpel’

Het is nog even doorbijten voor WHC. Moegestreden gaat Vierhuizen met kramp naar de kant. Hij valt in de smaak. ,,We love you Sylvain, we do”, klinkt het vanuit de harde kern van WHC. Toch was het niet de beste wedstrijd van het seizoen voor Vierhuizen, merkte hij zelf ook. ,,Ik vond het verdedigend wel prima, maar aanvallend was het moeilijk.” Aanvaller Stef van Oene zette zichzelf meer in de schijnwerpers. Met twee doelpunten voor rust legde hij de basis voor de overwinning.