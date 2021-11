Vijfde gelijkspel voor Alcides: ‘Grijze muis zijn we zeker niet’

De Meppelers hebben na elf duels drie keer gewonnen en verloren en speelden zondag voor de vijfde maal gelijk. Het levert een negende plaats op. ,,Zo sprokkelen we de punten bij elkaar, de ene keer krijg je misschien te veel, de andere keer te weinig. Tegen Zouaven hadden we een complete offday, tegen HBS en Hoogeveen kwamen we er niet aan te pas, al was de rode kaart die Sander Boekholt kreeg tegen Hoogeveen wel van invloed.”

Niemer zag zondag een open wedstrijd, na 45 minuten was het al 2-2. Sil Kuurman zette Alcides al rap op voorsprong, waarna VOC het omboog. Toch scoorden de geel-zwarten de gelijkmaker. In de tweede helft kreeg Alcides een strafschop, maar uitgerekend Nick Kuiper, de man van de assist én een wereldgoal, miste. Zo bleef het 2-2. ,,Dat je die strafschop mist is zuur, maar ik kan hier wel mee leven. Wat ik belangrijk vind is dat we goed en leuk meedoen, al moeten we volgende week concurrent Velsen wel verslaan.”