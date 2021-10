Vijfde nederlaag op rij voor Lochem, Basteom in extremis langs Loo

Tweede klasse I

In 2I slaagde Vorden er niet in om koploper SDOUC dwars te zitten. In Ulft ging de ploeg van trainer Wouter Schouten met 2-0 onderuit. Volgens Schouten speelde een zwakke start zijn elftal parten. ,,We begonnen niet goed aan de wedstrijd en werden achteruit gedrukt. We kwamen dan ook al snel op achterstand.” In de rust voerde Schouten drie wissels door en dat leek effect te sorteren. ,,We speelden echt voor de gelijkmaker. Op het laatst namen we nog meer risico en dan kan het gebeuren dat je er nog eentje tegen krijgt. Ik kan dan ook wel leven met deze nederlaag.”