Vijfde seizoen voor Rouwenhorst bij Dedemsvaart

Rouwenhorst presteert tot op heden uitstekend. In zijn eerste twee seizoenen promoveerde Dedemsvaart van de vierde naar de tweede klasse. Vorig jaar presteerde Dedemsvaart goed in het debuutseizoen in de tweede klasse met een derde plaats op de ranglijst. Dit seizoen gaat het moeizamer met een achtste plaats staat het elftal in de middenmoot.