Vincent ter Burg van asv Dronten naar hoofdklasser SDC Putten

Ter Burg speelde nog nooit in een ander shirt, want vanuit de jeugdopleiding maakte hij zijn debuut in het eerste elftal van asv Dronten. Daarmee promoveerde hij in 2016 naar de hoofdklasse, maar direct volgde degradatie naar de eerste klasse. ,,Zijn ambities reiken verder dan de eerste klasse”, zo valt te lezen op de site van SDC Putten.