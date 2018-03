Vink vliegt terug naar het oude nest

Met de negende plaats in 3B en veel kwaliteit in de selectie draait Teuge 'verre van geweldig', erkent trainer Marcel Vink.

,,In alle eerlijkheid: dit is niet wat we ons ervan hadden voorgesteld", vertelt de oefenmeester. ,,Het is te wisselvallig en we winnen te weinig. Daar zijn we ontevreden over."

Vink ziet het gebrek aan doelpunten als voornaamste oorzaak. ,,Het veldspel is doorgaans behoorlijk. Er is veel dreiging en we creëren veel kansen. Maar het rendement is veel te laag, mijn gevoel zegt dat we minder dan 10 procent benutten. Ook de afstemming tussen passer en ontvanger moet beter. Zo blijft er druk op de verdediging en krijg je de goals op den duur een keer tegen. Daarnaast maken we achterin te veel persoonlijke fouten."

Blunders

De afgelopen wedstrijd tegen Batavia'90 (0-4 verlies) is voor Vink het verhaal van dit seizoen. ,,Bij rust moet je 3-0 voorstaan, maar is het 0-1. Door twee blunders in de defensie is het vijf minuten na de pauze 0-3."

De matige resultaten frustreren hem. ,,We praten er veel over, maar moeten de kop bij tegenslag niet laten hangen. Voetballend zijn we in deze klasse één van de betere ploegen."

Samenhang

,,Jasper van Oorspronk, Frank Boers en Marc Hoekstra zijn drie oud-CSV'ers, zij kunnen wat extra's brengen. Maar om hun kwaliteiten te benutten, moet de samenhang tussen alle radertjes wel kloppen. We lopen aardig achter op schema om het doel - minimaal top vijf - te halen. We hebben nog tien duels om de beste prestatie sinds 2006 (twee keer zesde) te verbeteren."

Vink is bezig aan zijn achtste en laatste jaar bij Teuge. Na dit seizoen keert de Apeldoorner (45) terug naar vierdeklasser Groen Wit'62, waar hij al 38 jaar lid is en als voetballer 'geboren en getogen' is.

Vrienden